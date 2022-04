Truffa in Sardegna: stipula un contratto per l’energia elettrica e lo intesta a un commerciante di Guspini

Ieri a Guspini, a conclusione di un’attività di indagine scaturita dalla denuncia querela presentata da un 48enne di Sanluri, commerciante, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata e sostituzione di persona, un 33enne originario delle Isole Vergini Britanniche, residente a Frattamaggiore in provincia di Napoli. Questi, con strani artifizi e raggiri, era riuscito a stipulare all’insaputa del querelante, un contratto per la fornitura di energia elettrica intestandolo all’azienda del sardo, ubicata a Guspini. Non si è potuto comprendere come questo sia potuto accadere, ma così è stato. Il truffatore possedeva copia dei documenti della propria vittima. È bene essere attenti e parsimoniosi nel fornire copia dei propri documenti a chicchessia.