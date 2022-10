Truffa dell’assicurazione auto, la vittima è un impiegato di San Sperate.

Dopo le indagini scaturite dalla querela presentata da un 48enne del luogo, impiegato, i carabinieri hanno denunciato ieri a San Sperate per truffa aggravata una 28enne napoletana e un suo concittadino di 33 anni residente a Pozzuoli. I due sono riusciti con artifici e raggiri, fingendosi assicuratori, a farsi accreditare dal denunciante la somma di 354 euro per la stipula di una polizza per conto di una nota società di assicurazioni, ma quella polizza non è mai stata attivata. La vittima, dopo essersi resa conto di essere stata raggirata, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che seguendo il flusso del denaro e con la collaborazione dei colleghi partenopei sono riusciti ad individuare gli autori del raggiro e a denunciarli all’autorità giudiziaria.