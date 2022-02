Truffa dell’assicurazione auto a Villasor, denunciate 8 persone.

Ieri a Villasor, i carabinieri, a conclusione di una serie di accertamenti svolti dopo la querela presentata da un 53enne del luogo, hanno denunciato per truffa aggravata 8 persone originarie di Napoli e provincia, di età compresa tra i 20 e i 42 anni. Da una serie di verifiche bancarie ed inerenti alle utenze telefoniche in uso a due degli indagati, gli uomini dell’Arma sono riusciti a ricostruire come le persone denunciate, spacciandosi per operatori autorizzati di una nota compagnia assicurativa, fossero riuscite a far accreditare con più operazioni poste in essere dalla parte lesa, 600 euro su carte Postepay intestate ai soggetti in questione, senza però generare in cambio alcuna polizza assicurativa tra quelle richieste dal truffato che, ritenendo di poter fare dei buoni affari sul web era andato a contrattare con persone sconosciute e assolutamente controindicate. Tutti costoro avranno un processo a Cagliari ma che la vittima possa recuperare il maltolto è altamente improbabile.