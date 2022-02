Truffa dell’assicurazione auto a Monserrato, denunciata una napoletana.

Ieri a Monserrato, a conclusione di un’attività di indagine conseguente alla querela presentata da un 22enne impiegato di Selargius, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata una 54enne disoccupata napoletana, nota per precedenti denunce a carico. In particolare i militari hanno accertato che la donna, spacciandosi per agente di una nota compagnia assicurativa online, aveva ricevuto dal denunciante la somma di euro 400, quale corrispettivo per l’emissione di una polizza assicurativa relativa ad un veicolo di proprietà del denunciante. Solo successivamente la vittima ha compreso di essere stato fatto segno di un raggiro, mediante un banale accertamento presso l’azienda assicuratrice. I carabinieri sono risaliti alla donna con la collaborazione dei colleghi partenopei e delle banche interessate nella transazione del denaro.