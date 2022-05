Truffa della stufa a pellet, la vittima è un 33enne di Mandas

Ieri a Senorbì i carabinieri, dopo un’indagine scaturita dalla querela presentata da un 33enne di Mandas, hanno denunciato per truffa aggravata un 34enne di Chieti, disoccupato, censito in banca dati. L’uomo, in seguito all’inserzione di vendita di una stufa a pellet pubblicata dal senorbiese sul sito “subito.it”, lo ha contattato al telefono mostrandosi interessato all’acquisto e invitandolo a recarsi presso uno sportello ATM per ricevere l’acconto, ma con artifici e raggiri lo ha indotto successivamente a compiere sulla tastiera del bancomat una serie di operazioni in virtù delle quali si è realizzato un accredito di 253 euro sulla carta postepay prepagata del reo, che successivamente si è reso irreperibile. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di risalire all’utilizzatore della carta postepay ricaricata e quindi del destinatario del denaro provento di truffa.