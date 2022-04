Truffa della caparra per l’acquisto di un’auto usata a Muravera, una denuncia.

Ieri a Muravera, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 32enne di Calcinate (BG) resosi responsabile di un raggiro ai danni di un 55enne di Muravera. La vittima si è interessata ad un annuncio di vendita relativo a un’autovettura Mitsubishi L200, pubblicato su un sito web specializzato nel commercio di auto usate. Dopo aver contattato il presunto venditore all’utenza telefonica indicata sul sito, ha effettuato il pagamento di 300 euro a titolo di anticipo per fermare l’affare e accaparrarsi l’acquisto, rispetto ad altri possibili offerenti. Il pagamento è avvenuto mediante la solita ricarica di una carta Postepay Evolution, intestata al truffatore. Compiuto il pagamento in questione il presunto venditore si è eclissato rapidamente, scomparendo da tutti i radar. I carabinieri di Muravera sono comunque riusciti a identificarlo con la collaborazione dell’amministrazione delle Poste e andando a verificare a chi fosse in uso l’utenza telefonica utilizzata per compiere il raggiro.