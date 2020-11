Truffa del trattore online, la vittima è un imprenditore di Decimomannu

È possibile comprare un trattore usato online? Evidentemente sì, ma i risultati potrebbero non essere ottimali. Così un imprenditore agricolo di Decimomannu, alla ricerca di un’occasione irrinunciabile, si è imbattuto in un annuncio pubblicato sulla nota piattaforma “subito.it” e ha abboccato alla succulenta esca.

Aveva bisogno di un trattore a buon mercato e non si è fatto troppi problemi. Il mezzo agricolo sarebbe dovuto giungere da Udine in Sardegna per 6000 euro + 1000 di spedizione. Dal momento che il sito indicava un numero di telefono per l’acquisto, l’acquirente lo ha contattato e ha intrapreso una trattativa con un uomo dall’accento calabrese. La consegna sarebbe dovuta avvenire per il tramite di un cugino di quest’ultimo, che avrebbe effettuato dei trasporti da e per la Sardegna con la propria ditta. Il calabrese di Udine ha quindi richiesto delle garanzie e un anticipo di 3000 euro + 1000 per il cugino trasportatore. A questo punto anche l’acquirente ha richiesto un documento della controparte e gli è stata rifilata una carta d’identità intestata a un 22enne di Udine. Detto fatto. L’acquirente ha fatto partire il bonifico per la solita carta Postepay Evolution, così come in molte altre circostanze simili, e il venditore, portato a segno il colpo senza grosse difficoltà, è sparito. Trascorso qualche giorno, il compratore ha capito di essere stato truffato e si è recato dai carabinieri di Decimomannu per formalizzare una dettagliata denuncia. Con la collaborazione di Poste Italiane, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire al titolare della carta su cui sono confluiti i soldi. Nominativo che corrisponde a quello dell’utilizzatore dell’utenza telefonica truffaldina, come ulteriori indagini dei militari dell’Arma hanno chiarito. Si tratta di un 28enne di Siderno che vanta molte precedenti denunce per fatti simili. Naturalmente i soldi sono spariti e chi li ha ricevuti appare essere nullatenente e dunque non pignorabile nei suoi beni, come succede sempre in questi casi.