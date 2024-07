Truffa del falso carabiniere, 95enne beffata a Pirri: recuperati gli ori e i contanti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Questa mattina, i militari della Stazione Carabinieri di Pirri hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa un uomo di 49 anni, residente a Napoli. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato al termine delle immediate indagini condotte dalla Stazione con l’ausilio della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari.