Truffa del cambio gomme su Facebook, vittima un allevatore di Villaputzu.

Ieri a Villaputzu i carabinieri della locale Stazione, al termine di un’attività d’indagine avviata agli inizi del mese di settembre 2021, hanno denunciato per truffa aggravata un trentottenne di Giuliano in Campania. Questi si è reso responsabile del reato di truffa ai danni di un coetaneo di Muravera, allevatore. I militari hanno accertato che il truffatore, per mezzo del social network Facebook, aveva proposto la vendita di due pneumatici per un trattore agricolo, facendosi accreditare dalla vittima, mediante una ricarica su carta prepagata Money SisalPay, la somma di 660 euro, senza però mai spedire la merce.