Truffa aggravata e riciclaggio a Capoterra, una denuncia.

Ieri mattina a Capoterra, i carabinieri della locale stazione, al termine di un’attività investigativa scaturita dalla querela formalizzata da una 45enne del luogo, operaia, incensurata, hanno denunciato per truffa aggravata e riciclaggio, un catanese residente in provincia di Caserta, disoccupato, con precedenti. Nel corso dell’attività investigativa è emerso che nello scorso mese di agosto, nell’arco di 13 giorni e con un articolato e metodico modus operandi, dopo aver creato una pagina web attualmente non raggiungibile sulla quale erano postate in vendita varie tipologie di piscine “fuori terra” di rinomate marche, proposte a prezzi molto concorrenziali, l’uomo aveva conseguito un indebito guadagno di ben 13.887 euro, raggranellati tramite pagamenti su conto corrente bancario a lui intestato. Il truffatore si era limitato a raccogliere una serie di caparre senza poi arrivare in fondo alla trattativa con la consegna dell’oggetto e il pagamento per saldo. Dall’esame dei movimenti sul conto corrente, i carabinieri hanno potuto ricostruire i versamenti di ben 24 vittime di analogo raggiro. Le vittime raggiunte tramite i competenti comandi dell’Arma, hanno avuto conferma di essere state truffate e hanno proposto querela, finalizzata alla punizione dell’uomo per i reati in oggetto. Sarà ben improbabile che qualcuno di loro riesca a recuperare qualcosa in termini economici ma è verosimile si possa almeno arrivare alla condanna del truffatore.