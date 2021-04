Trovato con cocaina, cameriere nei guai a Dolianova

Ieri alle 22.35 circa, in via Cagliari a Dolianova, un equipaggio del Radiomobile della locale Compagnia, a seguito di perquisizione personale e veicolare, ha segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti il conducente di una Mercedes classe A. Si tratta di un cameriere 33enne, residente a Monserrato, incensurato, al quale è stata contestualmente ritirata la patente di guida, in quanto trovato in possesso di 0,3 gr di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, custodita in un piccolo involucro di cellophane e sottoposta a sequestro amministrativo. Il giovane ha ammesso di farne uso. Lo stupefacente sarà inviato presso il laboratorio analisi dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le necessarie verifiche. L’uomo è stato anche sanzionato per la violazione delle norme anti-covid perché aveva violato il coprifuoco imposto dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, senza idonea giustificazione, uscendo tra l’altro dal Comune di residenza.