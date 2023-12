Trovata morta in un baule, la figlia: “Non avevo i soldi per il funerale”

È stata trovata in un baule Concetta Infante, 77enne di Mondragone, in provincia di Caserta. La donna sarebbe morta a seguito di un incidente domestico e ora è indagata la figlia 40 enne che viveva con lei che ha spiegato di averla nascosta perché non aveva i soldi per pagare il funerale della madre. L’incidente sarebbe accaduto il mese scorso: la 77enne avrebbe battuto forte la testa, da qui il decesso.

A far scoprire la verità l’altra figlia della donna che vive in Abruzzo e che, non riuscendo a sentire la madre se non tramite messaggi in cui le diceva che non stava bene e che non poteva parlare, si è recata nell’abitazione della donna. Ed è lì che ha visto il baule sigillato.

Su questa triste storia è stata aperta un’indagine, anche per stabilire le cause della morte della donna, se effettivamente è stato un incidente, morte naturale oppure omicidio. Per stabilirlo, visto lo stato di avanzata decomposizione del corpo, sarà necessaria un’autopsia.