Trova un’ingente somma di denaro e la consegna alla Guardia di Finanza di Oristano

Un residente di Oristano ha rinvenuto una cospicua somma di danaro e, non sapendo come comportarsi in tale situazione, ha preferito consegnare il “bottino” ai Finanzieri. Nei giorni scorsi, il cittadino “modello” si è presentato presso la caserma della Fiamme Gialle di via Zara e, presentatosi al militare di vigilanza alla caserma, ha manifestato le motivazioni della sua visita.

Il gesto compiuto dall’onesto cittadino, encomiabile sotto tutti i punti di vista, e le dichiarazioni rilasciate dallo stesso, potrebbero in qualche modo essere utili per risalire all’effettivo proprietario dalla somma rinvenuta. I militari della Guardia di Finanza attendono speranzosi che presso gli uffici del Comando di Oristano si presenti il legittimo proprietario.

Come previsto dalla legge, nel caso in cui non si riuscisse a risalire, in maniera inconfutabile, al legittimo proprietario, la somma sarà consegnata al Comune ove è avvenuto il ritrovamento, che provvederà a pubblicare, nell’Albo pretorio, quanto avvenuto, per due domeniche successive. L’avviso dovrà restare affisso per almeno tre giorni consecutivi. Trascorso un anno dall’ultima pubblicazione, senza che il proprietario del denaro ritrovato abbia dimostrato e rivendicato la proprietà dello stesso, la somma in questione diverrà di proprietà del ritrovatore.