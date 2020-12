Trova un portafoglio al market e preleva mille euro: operaio di Capoterra fregato dalle telecamere

I carabinieri della Stazione di Capoterra hanno denunciato ieri per uso indebito di una carta di credito un operaio 43enne, incensurato, del posto. L’uomo, lo scorso 1 luglio, all’interno del supermercato “Crai Extra” in via Cagliari, si era impossessato del portafoglio smarrito da un 31enne, libero professionista di Carbonia, per poi eseguire, con la carta bancomat in esso contenuta, un prelievo di 1.000 euro presso lo sportello della filiale locale del “Banco di Sardegna”.

La tentazione è stata evidentemente troppo forte, avendo rinvenuto sia il bancomat che il codice PIN e immaginando che presto quella carta sarebbe stata bloccata dal titolare, l’operaio aveva immediatamente proceduto al prelievo del massimo budget quotidiano di quel mezzo di pagamento, ripreso però dalle telecamere del centro commerciale che ne hanno spietatamente immortalato le sembianze.