Trova in vendita su Facebook il suo passeggino rubato a Quartu: “Magicamente ricomparso dopo la denuncia ai carabinieri”

Un passeggino sparito dal cortile di una casa di Quartu e messo in vendita sul Marketplace di Facebook da una donna che, forse perché pentita o forse perchè sapeva di essere nel mirino delle forze dell’ordine, ha restituito il maltolto e, in parallelo, cancellato l’inserzione. A raccontare il fatto è la legittima proprietaria del passeggino, una trentenne (della quale non pubblichiamo l’identità vista la presenza di minori), che su Facebook aveva pubblicato vari post di denuncia, conditi ovviamente dalla rabbia per avere scoperto che un suo oggetto era stato messo in vendita in modo totalmente illegale. La donna, prima di rivolgersi ai carabinieri, ha scambiato vari messaggi in chat con la venditrice: “Sono riuscita a metterla alle strette perché le ho chiesto tutta una serie di particolari e di accessori del passeggino. Lei mi ha detto che non le risultavano, e così facendo si è tradita”. Poi, a prescindere, sono bastate le foto per comprendere che era proprio quel passeggino da mare sparito misteriosamente qualche settimana fa ad essere finito nel principale mercato online di Facebook.

La mamma derubata è andata dai carabinieri, facendo nome e cognome della venditrice furbetta: “Magicamente, oggi il passeggino è ricomparso sotto casa. Ormai è da buttare perchè ha tre anni ed è molto consumato, andrò a breve a smaltirlo. Volevo ringraziare i carabinieri per avermi ascoltata e per avere provveduto, mi pare di aver capito, a contattare la venditrice e chiederle di ridarci ciò che è nostro”.