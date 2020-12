Troppo affollamento per lo shopping nelle città, riunione d’urgenza del governo: in arrivo nuove strette. Anche a Cagliari, ma un po’ in tutte le città italiane, segnalati assembramenti per lo shopping natalizio oggi. Il governo si riunisce in emergenza per stabilire probabilmente nuovi divieti, con il Pd in prima linea: “Così si rischia la terza ondata, intervenire subito”. Nel vertice con Conte si parlerà in serata anche dell’annunciata deroga agli spostamenti tra Comuni limitrofi, che sembrava ormai certa ma ora sembra tornare in bilico. I ministri del Pd hanno incontrato i capigruppo convincendo il governo a una riunione immediata di domenica sera: l’obiettivo è non vanificare gli sforzi fatti dagli italiani, ora che i contagi spono in discesa: oggi i morti sono stati 484, ancora troppi nel giorno in cui la Merkel ha annunciato in Germania il lockdown totale a partire da mercoledì prossimo. In serata si conosceranno le nuove decisioni del governo.