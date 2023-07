Troppi tavolini sul marciapiede del Largo Carlo Felice, stangata al bar del Cagliari

Troppi tavolini nel Largo. Sanzionato dal Comune il bar del Cagliari. E ora la società rossoblù dovrà pagare 3mila euro di multa e per 15 giorni (dal 10 a al 24 luglio prossimi) non potrà sistemare ombrelloni e tavolini all’aperto. Tutto parte dal sopralluogo del 19 maggio scorso quando la polizia municipale accerta che il bar “Cagliari 1920 Cafè” del largo Carlo Felice e di proprietà del Cagliari calcio, occupava 61,60 metri di suolo pubblico con tavoli e sedie, “in difformità del titolo autorizzativo, in particolare un’occupazione in eccedenza rispetto alla superficie concessa di 21,70 mq, con un’estensione oltre il limite assegnato superiore al 30%”. Regolamento sul suolo pubblico alla mano, la sanzione parla di stop ai tavolini per 30 giorni. In alternativa, sempre in base alle norme, gli uffici comunali hanno proposto alla società rossoblù di convertire la sospensione della concessione in una sanzione economica pari a 250 euro per ogni giorno di stop, oppure di ridurre del 50% il periodo di interruzione previo pagamento di una somma pari a 100 euro per ogni giorno di blocco.

La società di Giulini non ha depositato memorie o documenti utili al riesame della pratica (non si è opposta al provvedimento), ma ha invece comunicato, di voler esercitare la facoltà di conversione in sanzione pecuniaria e ha così versato 3 mila euro alle casse comunali. Gli uffici comunali hanno quindi deciso di ridurre la stop alla concessione: non più 30 ma 15 giorni. La società così non potrà sistemare i tavolini nel largo Carlo Felice da 10 al 24 luglio prossimi. Secondo la società, “si tratta di una sanzione applicata al Cagliari Calcio come titolare dell’attività, ma il destinatario è ovviamente la società che gestisce l’affido di reparto del bar. Di fatto ha sforato rispetto ai mq della concessione esterna in essere, a causa di fioriere non incluse all’interno del perimetro assegnato, e ha pagato la sanzione, impegnandosi anche a chiudere per un arco di tempo e numero di giorni l’attività, in linea con il provvedimento,sfruttando la cosa per effettuare lavori e manutenzioni programmate”.