Troppi positivi al Covid a Gavoi, sono 113: zona rossa prorogata per la terza settimana di fila

A Gavoi la zona rossa viene confermata per la terza settimana di fila. Era lo scorso ventinove marzo quando il sindaco Salvatore Lai aveva firmato la prima ordinanza. Poi, un successivo lockdown di altri sette giorni, come da protocollo, che però non è stato sufficiente a far calare il numero dei positivi. Sono 113, stando all’ultimo aggiornamento disponibile, e in città si registrano solo quattro persone guarite negli ultimi giorni. E così, ancora lockdown sino al prossimo venti aprile. Vietato anche l’asporto, stop alle “attività dei servizi educativi e servizi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo esclusivamente la didattica con modalità a distanza, al commercio ambulante e al mercato rionale settimanale”, chiuso “il cimitero” e, per i funerali, “sono assolutamente vietati i cortei. L’accesso al cimitero sarà consentito solamente ai parenti stretti e per il tempo strettamente necessario all’inumazione del feretro”. Ancora: sbarrata la “biblioteca comunale, la Casa Comunale, tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande” quali “bar, ristoranti, distributori di alimenti e bevande, pub, gelaterie e pasticcerie con divieto di vendita per asporto. Per le predette attività è consentita la sola consegna a domicilio del consumatore e la prenotazione dovrà avvenire esclusivamente per via telefonica.

È vietato “il consumo su aree pubbliche di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e genere, sia in forma itinerante che statica, in tutto il territorio comunale. La data di ripresa delle lezioni in presenza verrà concordata con le autorità scolastiche e sanitarie tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica”.