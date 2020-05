Troppe mascherine gettate per terra a Cagliari, l’ira di Truzzu: “Gesto idiota. Ma che vi frulla in testa?”

Troppe mascherine in terra, per strada, nei marciapiede nei giardini. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu denuncia il malcostume nella propria pagina Facebook. “Ogni tanto mi chiedo cosa frulla nelle nostre teste. Per due mesi tutti a cercare e a richiedere, giustamente, mascherine alle istituzioni. A protestare perché introvabili e perché costose. Sinceramente ogni volta che le vedo provo un senso di rabbia e vergogna. E mi domando: ma come si fa ad avere così poco rispetto? Le mascherine sono preziose, un simbolo concreto del nostro tempo. Un simbolo di protezione, un segno di civiltà e rispetto non solo per quei medici e infermieri che hanno salvato centinaia di persone, ma per ognuno di noi.

È vero che sono in gran parte usa e getta, ma non siete obbligati a prendere tutto alla lettera. Esistono ad esempio i cestini. Oppure si possono portare a casa e buttare nella pattumiera. È così difficile? Quindi pensiamoci bene, prima di fare un gesto idiota e che può anche essere sanzionato”.