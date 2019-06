Troppa ressa nel traghetto per Carloforte, la protesta della gente: “Pronti a bloccare le auto”. Clamorosa “rivolta” dei passeggeri in partenza oggi da Calasetta, che incrociano le braccia per il disagio nei trasporti. Il racconto di Gigi Frau: “Siamo in tanti qui fuori, evidentemente sono stati venduti troppi biglietti: ci sono un migliaio di persone a fronte di un traghetto che ne potrà contenere circa 200. Quindi siamo qui a protestare nel piazzale, pronti a bloccare le auto”: Una forma singolare di protesta: in tanti nella prima domenica di bel tempo hanno dato l’assalto alle navi in partenza.