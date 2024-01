Triste sorpresa a Selargius, una morìa di uccelli nelle strade

Triste sorpresa per i cittadini di Selargius il 30 gennaio 2024.

Numerosi esemplari di avifauna selvatica sono stati rinvenuti morti lungo la Via San Nicolò, presso la Chiesa romanica di San Giuliano.

Analogo rinvenimento in Via San Marco.

Su segnalazione di residenti, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (31 gennaio 2024) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al Comune di Selargius per appurare le cause di tale morìa e porre in essere le necessarie attività per la soluzione della problematica ambientale.