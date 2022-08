Trionfo tutto sardo al Palio di Siena: il fantino Tittia di Nurri vince per la quarta volta

Il Palio dell’Assunta va alla contrada Leocorno. Il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia (nato in Germania, figlio di un emigrato di Nurri) e il cavallo Violenta da Clodia vincono il Palio di Siena del 17 agosto, corso eccezionalmente oggi dopo il nubifragio che ha reso impraticabile la pista il 16 agosto. In una piazza del Campo traboccante di entusiasmo la contrada Leocorno ha vinto dopo una serata di emozioni. La carriera non è mai stata in discussione, per Tittia è stato un monologo. Atzeni vince il quarto Palio di fila, il nono in totale. Il Leocorno torna a gioire dopo quindici anni e adesso il cavallo entrerà in Duomo.