Trentino, valanga sulla pista da sci: morte una donna e una bimba di 7 anni

Di



sardegna

Giornata drammatica sulle montagne. Due morti, una donna e una bimba di sette anni, e un bambino in gravi condizioni per una valanga che si è abbattuta in Val Senales su una pista da sci, quella che dal ghiacciaio a oltre 3.000 metri di quota. Un bimbo in gravi condizioni