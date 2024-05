Treno per Cagliari in ritardo, tanti devoti di Sant’Efisio beffati: metà sagra persa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Treno in ritardo per Sant’Efisio: decine di pendolari bloccati nelle stazioni in attesa del passaggio del convoglio che ha collezionato oltre mezz’ora di ritardo. In tanti hanno preferito i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere il capoluogo sardo per assistere alla festa in onore del martire guerriero ma, annuncio dopo annuncio l’amara sorpresa: il tabellone segna un cospicuo ritardo, “per cause non da attribuire a FS” recita l’annuncio, mentre le lancette dell’orologio trascorrono veloci.

La lunga sfilata della tradizione sarda è già iniziata, le nuvole gonfie di pioggia sembrano aver dato tregua, ma un altro imprevisto inatteso è dietro l’angolo, ossia quello dei ritardi degli previsti dei mezzi pubblici. Partito da Macomer alle 9,56, il regionale 4751 ha raggiunto ben 30 minuti di ritardo. Una ennesima richiesta, insomma, indirizzata al santo, ossia quella di far giungere i pellegrini in tempo a Cagliari almeno per assistere alle battute conclusive della festa.