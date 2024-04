Travolto dall’escavatore a Villa San Pietro, 55enne portato in gravi condizioni al Brotzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È rimasto schiacciato dall’escavatore che stava utilizzando per lavorare in un suo terreno a Villa San Pietro, Fabrizio Mudu, cinquantacinquenne portato in gravi condizioni al Brotzu. Forse una manovra sbagliata o un avvallamento improvviso del terreno all’origine del grave incidente. Insieme a lui c’erano altre persone che hanno subito dato l’allarme. Mudu è ricoverato in codice rosso al Brotzu di Cagliari con qualche frattura e molte ferite e lesioni, le sue condizioni sono ancora gravi.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti per accertare pienamente la dinamica dell’incidente ed escludere eventuali responsabilità.