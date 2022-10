Travolto dal treno nelle campagne di Pabillonis, nessun incidente: è stato un gesto volontario

Ha compiuto un gesto volontario il giovane finito sotto il treno nelle campagne di Pabillonis. Le forze dell’ordine, intervenute insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, hanno svolto tutti i rilievi del caso. I suoi documenti, fatto già emerso durante la mattinata, sono stati ritrovati poco distanti dal punto dell’impatto fatale. A bordo del convoglio c’erano 35 persone, come si apprende dall’Ansa che conferma anche il gesto estremo, che hanno poi potuto raggiungere la destinazione finale anche grazie a dei bus sostitutivi. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per ore, per consentire di svolgere tutti gli accertamenti del caso e sentire anche il macchinista. L’investimento è avvenuto poco dopo l’alba, in aperta campagna.