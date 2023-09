Travolta da un’auto mentre era in bicicletta: gravissima 23enne al Brotzu di Cagliari

Una ragazza di 23 anni è stata travolta da un’auto mentre percorreva in bicicletta la strada fra Oristano e Torregrande: ricoverata in ospedale al Brotzu di Cagliari, è in condizioni molto gravi. La ragazza ha battuto violentemente la testa e ha subìto traumi in varie parti del corpo. Il ragazzo alla guida dell’auto è un coetaneo della vittima, anche lui ha 23 anni: la sua posizione è al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Oristano che conduce le indagini.