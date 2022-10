Travolge un agente con lo scooter e scappa, 17enne di Quartu senza patente nei guai

È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente un 17enne di Quartu Sant’Elena. È lui, stando alle indagini svolte dalla polizia Locale cittadina, agli ordini del comandante Antonello Angioni, ad avere travolto sabato scorso un agente in via Nigra. Il baby balordo aveva impennato e stava guidando a tutta velocità, senza nemmeno il casco sulla testa. Un poliziotto, impegnato a staccare una multa ad un automobilista parcheggiato in sosta vietata, l’aveva fermato. Per tutta risposta, il minorenne aveva prima rallentato e poi accelerato a tutto gas, travolgendolo e ferendolo ad una gamba. Angioni ha già spedito un rapporto molto dettagliato al tribunale per i minorenni di Cagliari e ha subito informato il sindaco, Graziano Milia, che era intervenuto pubblicamente nei giorni scorsi per condannare fermamente quanto capitato quattro giorni fa.

Il balordo, inoltre, non solo non aveva la patente, ma stava guidando un motorino, uno Scarabeo, di proprietà di un’altra persona. Ad incastrarlo le immagini di una telecamera e, stando a quanto trapela, anche alcune testimonianze raccolte dagli agenti che gli stavano dando la caccia.