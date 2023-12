Travolse e uccise un bimbo a Cagliari, poi beccato alla guida senza patente: Emilio Pozzolo torna libero

È tornato in libertà e, dopo nove mesi, non è più ai domiciliari Emilio Pozzolo, il trentanovenne condannato a 7 anni e 4 mesi per avere travolto e ucciso con lo scooter sulle strisce pedonali in via Cadello a Cagliari, sotto l’effetto di droghe, il piccolo Daniele Ulver, di appena 15 mesi, il primo febbraio 2022. Pozzolo era ai domiciliari dopo che era stato nuovamente beccato, a marzo di quest’anno alla guida di un mezzo senza avere la patente. La giudice Elisabetta Patrito ha accolto le richieste dei due legali dell’uomo, Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu: provvedimento restrittivo revocato. A luglio, dopo la scelta dell’abbreviato, era arrivata la condanna per omicidio stradale. Subito dopo averlo travolto, dentro il passeggino guidato dalla mamma, miracolosamente illesa, Pozzolo era fuggito e si era presentato in caserma solo dopo l’intermediazione del suo avvocato dell’epoca.