Trattore si ribalta, paura nelle campagne tra Soleminis e Dolianova: due feriti

Paura nelle campagne tra Soleminis e Dolianova per un trattore, con a bordo due persone, che si è ribaltato all’improvviso. Sul posto sono intervenuti sia i Vigili del fuoco sia il personale medico del 118, per soccorrere la coppia di agricoltori. Feriti lievemente e con qualche frattura, sono stati entrambi portati all’ospedale: non si trovano, fortunatamente, in pericolo di vita.