Trasportatore muore schiacciato dalla cabina del camion, dramma a Santa Giusta: addio a Franco Arras

Dramma a Santa Giusta, in Sardegna. Un trasportatore 60enne, Franco Arras, a capo di una azienda familiare, è morto dopo essere rimasto schiacciato dalla cabina del suo camion che stava utilizzando per svolgere dei lavori davanti alla sua abitazione. Arras, purtroppo, è morto sul colpo: i soccorsi dei vigili del fuoco sono stati molto rapidi ma, purtroppo, inutili. In azione anche la polizia, per cercare di ricostruire esattamente la dinamica della tragedia.

Arras lascia moglie e figli, uno dei quali lo aiutava a mandare avanti l’attività di famiglia. Che, adesso, ovviamente, è stravolta dal dolore.