Trasformano la casa in un market della droga, 2 fratelli arrestati a Capoterra.

Arrestati due fratelli per spaccio a Capoterra.

Nel pomeriggio di ieri, a Capoterra, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno proceduto all’arresto di due fratelli, entrambi disoccupati e pregiudicati, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione un’abitazione occupata da uno dei due fratelli, trasformata in un vero mercato di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri, i Falchi hanno deciso di intervenire e con un pretesto sono riusciti ad entrare nell’abitazione e ad effettuare una perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare, occultati in vari punti della casa, 32,82 gr. di cocaina, 56,64 gr. di hashish e 20,82 grammi di marijuana, in parte già confezionata in dosi e pronta per essere ceduta.

E’ stata sequestrata anche la somma contante di 5100 euro, ritenuta provento delle cessioni di droga, e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

I due sono stati tratti in arresto e accompagnati presso il proprio domicilio a Cagliari in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.