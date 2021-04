Transessuale denunciato per estorsione, la vittima è un 25enne cagliaritano.

È quello che è accaduto a un 25enne cagliaritano che, ricercando su “Telegram” un po’ di evasione, ha trovato una escort che, alla modica cifra di 100 euro, prometteva momenti paradisiaci a coloro che volessero provare emozioni uniche. Preso un appuntamento telefonico e recatosi nell’appartamento indicato, il giovane ha avuto accesso all’appartamento ma ha subito deciso di rinunciare in quanto la donna che aveva visto sul sito si era rivelata in realtà un transessuale sudamericano. La controparte non aveva però nessuna intenzione di rinunciare al proprio business. D’accordo sul fatto che il rapporto sessuale si potesse evitare, ma sul pagamento lo straniero non intendeva transigere, il contratto ormai era stato stipulato e occorreva dar corso al pagamento dei 100 euro previsti. La vittima, presa da paura ha pagato e ha inviato un bonifico all’IBAN indicato. A questo punto è uscito ed è corso dai carabinieri della Compagnia di Quartu.

Con pochi accertamenti lo straniero è stato individuato e denunciato per estorsione: si tratta di un 27enne venezuelano, immigrato a Cagliari.