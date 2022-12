Tragico schianto tra due auto, muore un bambino di un anno. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria dopo l’impatto, è morto oggi in seguito alle ferite riportate, come conferma il nostro giornale partner Quotidiano.net. I genitori sono rimasti feriti: la madre è grave, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, mentre il padre ha riportato ferite lievi. E’ rimasto ferito anche un altro passeggero che viaggiava sull’altra vettura coinvolta nell’incidente. Sulla dinamica dello scontro indagano le forze dell’ordine.