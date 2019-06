Tragico incidente sulla Ss 554, choc a Sinnai per la morte di Roberta Giovanna Mentasti

Roberta Giovanna Mentasti, ventisette anni, nata a Cagliari ma residente da anni a Sinnai. È lei la vittima della tragedia avvenuta sulla Ss 554. Un incidente bruttissimo, che purtroppo ha spezzato la vita di una giovane molto conosciuta nel paese. La dinamica dello schianto è ancora sotto l’esame delle Forze dell’ordine: di sicuro si sa che, per cause ancora da accertare – come da informazioni ricevute dalla Polstrada, che ha anche confermato l’identità della donna – la ventisettenne era alla guida di una Daewoo quando ha effettuato una manovra che l’ha portata nella corsia opposta, andando a sbattere frontalmente contro un mezzo della pulizia prima e un’altra auto dopo (e non contro un camion, come era emerso da una primissima ricostruzione). L’impatto è stato violentissimo e la giovane è morta sul colpo.

Ci sono anche altre due persone coinvolte nell’incidente, sono ferite ma non sono in pericolo di vita.