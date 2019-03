Tragico incidente in Sardegna, muore un 34enne nello schianto fatale. Sul posto i vigili del fuoco, per il giovane non c’è stato niente da fare: l’incidente è avvenuto alle porte di Sassari, nella frazione di Caniga. Secondo le prime testimonianze ci sarebbero anche diversi feriti, due auto si sono scontrate violentemente e l’impatto è stato terribile. Il 34enne, del quale ancora non sono state rese note le generalità, sarebbe morto sul colpo.