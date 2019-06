Tragico addio a Pietro Murru, il papà 40enne di Irgoli annegato lascia due bellissime bimbe. Fatale un malore nella tragedia del mare oggi a Osala, spiaggia di Dorgali: ecco chi era Pietro Murru, il 40enne di Igoli che ha perso la vita. In una drammatica scena, con tanti bagnanti che hanno visto il suo corpo galleggiare senza vita in uno degli arenili più belli della zona. “Pietro dimostra che sei un grande padre”, scriveva nella sua bacheca un suo caro amico qualche settimana fa. Ora il destino tragico se l’è portato via in una caldissima domenica di fine giugno in Sardegna, già segnata dal dramma di Alghero dove nello stesso modo aveva perso la vita un 84enne sassarese, Salvatore Nieddu.

Ma è chiaro che il dramma che fa più male è quello di Pietro Murru, 40 anni, ancora giovane, con una vita intera davanti e una famiglia. Con gli occhi di un uomo onesto, un grande lavoratore che aveva resistito alle difficoltà della vita, e che ha lasciato nel dolore tutti gli amici e conoscenti che lo stimavano in quella splendida fetta di Sardegna che è la Baronia.