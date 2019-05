Traghetto per Livorno, la beffa del biglietto: aumento del 40 % in poche ore

Essere Sardi è sempre stato un problema serio se si deve varcare il mare. Lo è ancora di più se bisogna farlo con operatori marittimi che seguono regole incerte e fluttuanti. Il caso è semplice: stamattina abbozzo una prenotazione on line sulla tratta Livorno – Olbia, passeggero, auto e cabina esterna, prezzo best offert 67.77 euro. Se po’ fa, penso, ma non avendo una stampante a disposizione, ripiego nella decisione di fare direttamente il biglietto presso la stazione marittima del porto di Livorno. Qualche ora dopo sono in biglietteria a Livorno, stesse condizioni ma il biglietto è di 97,70 euro. La burloneria Toscana avrebbe da scriverci un libro, ma la realtà è questa. Si tenga conto che la tariffa “residenti” è nettamente superiore a quella “best offert”. A questo punto la domanda sorge spontanea : che cavolo mi si chiede il documento di residenza se poi devo pagare di più, ancora, possibile che in un paio d’ore la tariffa sia lievitata del 40%? Non voglio entrare nelle logiche commerciali della compagnia di navigazione, voglio rivendicare il diritto sacrosanto di muovermi nel territorio nazionale senza subire vessazioni e soprattutto voglio che i gestori del servizio siano chiari e trasparenti. Negli ultimi 40 anni ho usato spesso i traghetti di varie compagnie, ma chi ha il monopolio su certe tratte, tende ad ottimizzare i guadagni aldilà delle residenze. Essere Sardi non è né una colpa, né una scelta, ci siamo nati in questa terra che secondo le norme è Italia, ma viaggiare da e per la Sardegna è sempre più una roulette russa… Talvolta napoletana.