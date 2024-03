Tragedia sulla Sassari-Alghero: tre morti nello schianto fatale, gravi anche marito moglie e figlia di Cagliari. Il bilancio dell’altro incidente mortale di oggi in Sardegna è terrificante: sono tre i morti a Tottubella, ma ci sono anche diversi feriti, tra cui una coppia di Cagliari e la loro figlia piccola, di dieci anni. I morti sono due uomini e una donna, uno degli incidenti più spaventosi degli ultimi anni nell’Isola. L’urto fortissimo è stato tra una Mercedes e una Fiat 600, due auto completamente diverse che sicuramente viaggiavano a diversa velocità. Tra le vittime ci sono purtroppo tre giovani: un 40enne, un ragazzo di 20 anni e una giovanissima di 17 anni.

I tre cagliaritani sono stati ricoverati in codice rosso, sul luogo del sinistro ci sono i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri di Alghero. E’ una notte tristissima per la Sardegna, già ferita dall’incidente di Cala Liberotto nel quale ha perso la vita un bimbo di soli tre mesi, Alessandro Zamatretta Del Grado, con la mamma di Orune e il papà messicano ricoverati in gravi condizioni in ospedale, e altre due donne ferite nello schianto a Orosei, sulla vecchia Orientale Sarda.

Mentre tra Sassari e Alghero, cento metri più avanti del bivio che conduce all’aeroporto, i morti sono tre e altrettanti i feriti. Con l’Isola che prega per i sopravvissuti e piange ben quattro morti sull’asfalto, ancora una volta pericoloso, su strade che attendono da anni una sistemazione.