Tragedia sulla nuova 125 a Castiadas, scontro tra due auto: c’è un morto

Tragedia sulla nuova 125, a Castiadas. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente: si tratta di una Nissan Patrol e di una Mercedes. L’impatto, avvenuto all’altezza del bivio per Olia Speciosa, è stato fortissimo: il guidatore della Mercedes è morto, mentre un altro uomo è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale, ed è in gravissime condizioni. Sul posto stanno intervenendo anche i carabinieri della compagnia di San Vito, agli ordini del comandante Stefano Colantonio.