Tragedia sulla 131 Dcn, camion finisce fuori strada: un morto e due feriti

Camion finisce fuori strada sulla 131 Dcn: un morto e due feriti. Una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta oggi alle ore 18 circa per un incidente stradale sulla SP 131 DCN al km 30.600. Coinvolto un furgone da lavoro, con a bordo 3 occupanti. Il conducente, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo, terminando la sua corsa all’esterno della carreggiata.

I Vigili hanno soccorso i 3 occupanti e li hanno consegnati al personale del 118 giunto sul posto. Uno di loro, un quarantenne, ha perso la vita, mentre gli latri due sono feriti ma sono fuori pericolo. L’intervento è ancora in corso per la messa in sicurezza dello scenario. Sul posto per i rilievi di competenza è presente una volante della polizia stradale che sta regolando il traffico al momento fortemente rallentato.