Tragedia sulla 131 Dcn, 24enne si schianta con l’auto e muore

Tragedia della strada nella zona di San Teodoro. Un giovane di 24 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua Nissan Qasqhai contro una spalletta di emento armato a poca distanza dalla galleria di San Teodoro. L’impatto, purtroppo, non gli ha lasciato acampo: il suo cuore ha cessato di battere dopo pochi minuti. Sul posto solo arrivate un’ambulanza del 118, alcuni agenti della Polstrada di Nuoro e i Vigili del fuoco. Nulla da fare per il giovane: i pompieri hanno subito provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area, portando via l’automobile e i vari detriti sparpagliati e sparsi sull’asfalto. C’è ancora massimo riserbo sull’identità della vittima, ma dovrebbe trattarsi molto probabilmente di un sardo. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare già dalle prossime ore.

FOTO: immagine simbolo