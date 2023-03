Tragedia sfiorata sulla 131: “Affiancato e speronato da un camion pirata, sono volato fuori strada”

Stava tornando a casa, nella sua Guspini, dopo una giornata di lavoro e, mentre stava percorrendo la Ss 131, all’improvviso è stato affiancato da un camion che l’ha sbattuto fuori strada. Carmine Frau, trentotto anni, è illeso per miracolo e, ora, cerca testimoni dell’incidente le risalire al camionista pirata. Il fatto è avvenuto venerdì 17 marzo: “Erano le 19:35. Un camion con rimorchio di colore giallo e marrone mi ha affiancato a più di settanta chilometri orari, speronandomi. Sono finito fuori strada, per pura fortuna senza nemmeno un graffio”, racconta. “Ho subito chiamato la polizia stradale, purtroppo non sono riusciti a risalire al furgone”. L’impatto ha provocato danni ingenti al Ford Fiesta di Frau: “Dovrò sborsare almeno quattromila euro, tutta la fiancata sinistra è distrutta. Non sono riuscito a prendere la targa o leggere l’eventuale nome della ditta del camion”.

Entrerà in gioco l’assicurazione, ma senza nessuna certezza sul guidatore del camion ottenere un rimborso è difficile: “Sono andato dai carabinieri, su suggerimento degli agenti della Stradale. Siccome non ci sono feriti ed è un semplice incidente, non ho potuto sporgere denuncia. Quando sono stato speronato la 131 era abbastanza trafficata, ecco perché cerco testimoni: il mio numero è +393402259373, la mia email è [email protected] “.