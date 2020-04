Tragedia sfiorata in Italia: crolla il ponte di Aulla, momenti di grande paura

Tragedia sfiorata. Un ponte sulla SP 70 è crollato questa mattina attorno alle 10.30 ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara. Nel crollo, secondo le prime informazioni raccolte sul luogo dai Vigili del fuoco, è rimasto coinvolto un furgone. Il ponte crollato unisce la SP 70 della Cisa con la provinciale di Albiano, la SP 62. Sul posto, oltre ai militi, sono in azione anche due squadre di soccorso. I feriti sono gli autisti dei furgoni coinvolti: un corriere della ditta Bartolini, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa, le cui condizioni non sarebbero preoccupanti, e un dipendente della Telecom, uscito da solo e illeso dal mezzo. La strada per arrivare al ponte è al momento sbarrata da entrambi i lati, con dispiegamento di forze carabinieri, guardia di finanza, soccorso cinofilo, croce rossa, vigili del fuoco anche con elicottero oltre che i tecnici del gas. Dalla foto, il ponte sembra essersi letteralmente “accartocciato” su sé stesso. Nel novembre dello scorso anno, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, diversi cittadini segnalarono la presenza di alcune crepe sulla struttura.