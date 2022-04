Tragedia sfiorata a Sassari, la stufa nel bagno di un’anziana scatena un incendio

Poteva essere una tragedia, per fortuna il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. la stufa sistemata nel bagno di una casa di via Sardegna, a Sassari, ha improvvisamente preso fuoco, forse per un corto circuito, e le fiamme si stavano rapidamente propagando nel resto della casa. Ricevuta la segnalazione, i vigili del fuoco della sala operativa del Comando hanno inviato sul posto una squadra operativa dalla sede centrale, messa in sicurezza la zona interessata dall’evento e provveduto all’abbattimento delle fiamme. E’ stato poi accertato che l’incendio si è sviluppato proprio nella stanza da bagno causato da una stufa. Non ci sono persone intossicate, anche l’anziana asmatica è stata messa in salvo senza riportare conseguenze se non un comprensibile, grande spavento. E’ intervenuta anche una pattuglia della polizia.