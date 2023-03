Tragedia sfiorata a Carbonia, va a cercare asparagi e precipita in un pozzo non segnalato

Va a cercare asparagi e precipita in un pozzo a dieci metri di profondità. Disavventura per una donna questo pomeriggio nelle campagne di Serbariu. Era uscita assieme a un’amica per una passeggiata nei campi per raccogliere qualche mazzo di asparagi quando è precipitata in un pozzo non segnalato, asciutto e semicoperto da rami.

Un volo di dieci metri che poteva esser le fatale. A dare i soccorsi l’amica, ma soltanto l’elisoccorso è riuscito a individuare il luogo dell’incidente. Sul posto i carabinieri e l’associazione del 118 Solkisoccorso. La donna ha riportato vari traumi. Il proprietario del terreno (acquistato recentemente) ha affermato di non essere stato informato dell’esistenza del pozzo.