Tragedia sfiorata a Calamosca, un grosso albero si spezza e invade la carreggiata: pericolo in piazza San Bartolomeo

Cagliari – Un grosso albero si spezza e invade la carreggiata: pericolo in piazza San Bartolomeo, vicino a Calamosca, per puro caso in quel momento non transitava nessuno, “per fortuna non sono registrati danni a persone o cose”. È crollato all’improvviso, in questo caldo pomeriggio di luglio e in una delle strade cittadine più trafficata: chi ha assistito al fatto, ha immediatamente allertato al fine di segnalare il pericolo. “Solo per fortuna non ha causato danni, credo che la situazione vada monitorata poiché ci sono anche altri pini che potrebbero essere pericolanti”, racconta Fabrizio Merella. La gestione e la manutenzione degli alberi resta evidentemente un disastro non solo nell’era Truzzu, ma anche durante la prima fase della gestione del neo sindaco Zedda.- A Calamosca oggi si è sfiorata la tragedia, si tratta di un punto dove passano giornalmente decine di persone.