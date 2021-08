Tragedia senza fine, è morta la bimba di 2 anni caduta dal terrazzo a Sassari: i genitori donano gli organi

Non ce l’ha fatta la bimba di due anni precipitata lunedì scorso da un terrazzino di Sassari mentre era in casa con i genitori e la nonna. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore, fino a quando i medici hanno comunicato alla famiglia di aver avviato le procedure per l’accertamento della morte encefalica della piccola. I genitori, straziati dal dolore e dai sensi di colpa per non essersi accorti che la bambina aveva preso uno sgabello e si era arrampicata per poi volare giù da 10 metri, hanno deciso di donare gli organi. Era ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, nel reparto di Rianimazione. E’ stato un ristoratore che ha il locale proprio affianco alla palazzina a vedere la piccola a terra e dare l’allarme, e immediatamente il padre ha chiamato i soccorsi. I medici le hanno diagnosticato un grave trauma cranico e hanno deciso di operarla per provare a salvarla, purtroppo inutilmente.