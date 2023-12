Tragedia nella notte in Ogliastra, si schianta con l’auto e muore a 34 anni

Ha sbandato ed è andato a sbattere contro un albero con la sua Renault Megane, per poi finire la sua corsa al centro della carreggiata: così ha perso la vita un 34enne in un tragico incidente stradale nella notte in Ogliastra. L’uomo, Matteo Boi, viaggiava sulla ex strada statale 125 in direzione Jerzu e, a causa del forte impatto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I soccorritori del 118 hanno provato a salvargli la vita ma il 34enne era già morto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei e le forze dell’ordine per i rilievi.