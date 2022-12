Tragedia in un’officina di viale Elmas: muore un operaio 38enne schiacciato dal suo camion. Il dramma oggi in tarda mattinata a Cagliari, davanti agli occhi del compagno di lavoro: la cabina di un grosso mezzo ha travolto e ucciso un bulgaro, che lavorava in un’autofficina alla periferia del capoluogo sardo. Stando alle prime testimonianze di vigili del fuoco e Polizia giunti prontamente sul posto, l’uomo stava lavorando sul camion che utilizza per i suoi spostamenti in Bulgaria quando è stato improvvisamente travolto e quasi certamente è morto sul colpo. Inutili i soccorsi.

Sul caso è già intervenuta la Cgil, cche riapre il dibattito sui troppi incidenti sul lavoro in Sardegna: “Solo pochi giorni fa abbiamo commentato i dati relativi all’aumento

degli infortuni sul lavoro nell’Isola registrato nel 2022, oggi restiamo attoniti di fronte all’ennesimo incidente mortale sul lavoro

in cui stamattina ha perso la vita un operaio di 38 anni”:nell’esprimere il cordoglio per quanto accaduto nell’officina in viale

Elmas, il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante e la

segretaria della Camera del Lavoro di Cagliari Simona Fanzecco

ribadiscono la determinazione del sindacato ad affermare i principi

del lavoro sicuro e della tutela della salute e dell’incolumità di chi

lavora.

“La cultura della prevenzione degli infortuni, l’attenzione all’uso

di tutte le precauzioni possibili e di tutti i dispositivi individuali

di protezione, l’adozione delle migliori pratiche in tema di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro – hanno detto Fausto Durante e Simona

Fanzecco – devono diventare prassi diffusa nel mondo del lavoro, in

Sardegna come in tutta Italia”.

Su questi temi, la Cgil chiede l’impegno delle autorità competenti a

ogni livello e l’attivazione di tavoli di confronto tra la Regione e

le forze sociali per adottare tutte le iniziative affinché non si

debbano più piangere morti sul lavoro.